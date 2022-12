Zoe Saldaña estaría esperando su primer hijo

Pese a encontrarse inmersa en plena promoción de la película 'Guardianes de la galaxia', la actriz Zoe Saldaña no podrá evitar a partir de ahora acaparar más flashes que de costumbre si ciertos son los rumores de que espera el primer hijo de su estable matrimonio con Marco Perego, comentarios que apuntan a que la intérprete se encontraría en su tercer mes de gestación.

"Zoe está embarazada de más o menos tres meses, pero no lo anunciará hasta que no se vea preparada para ello. Lo cierto es que siempre ha querido formar una gran familia y a Marco le encanta la idea", aseguró una fuente a la revista Us Weekly.

Su primera experiencia en la maternidad llegaría en un momento "maravilloso" para Zoe, después de haber encontrado la estabilidad sentimental junto a su actual marido tras una extinta relación de 11 años con el empresario Keith Britton y un sonado romance con el actor Bradley Cooper que finalizó en 2013.

De hecho, la estrella de cine siempre ha afirmado que una de las razones que la empujó a pasar por el altar fue la seguridad de encontrarse lista y motivada para comenzar una vida junto a su pareja tras haber aprendido a sentirse bien con ella misma.

"En aquel momento era capaz de vivir sin necesidad de tener una relación y aunque pasó poco tiempo, perder el miedo a estar sola fue maravilloso. Era una delicia. Y en ese momento tan bonito de mi vida conocí a mi novio. Cuando quieres a alguien y te sientes querido por esa persona al mismo tiempo, de repente muchas cosas en la vida empiezan a tener sentido", declaraba la actriz a la revista Fashion.