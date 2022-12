Zoe Saldaña es una 'madre lapa'

No contenta con haber pasado la mayor parte de su embarazo recluida para vivir su primera experiencia en la maternidad de la manera más discreta posible, la actriz Zoe Saldaña reconoce que ahora ha reducido al mínimo su vida social para no separarse en ningún momento de sus gemelos Bowie Ezio y Cy Aridio (3 meses), fruto de su matrimonio con Marco Perego.

"Estoy muy unida a esos niños, estoy muy unida a mi familia. Mi marido me tiene que obligar a salir a la calle. Incluso ir a comprar comida me parece toda una expedición. Les echo mucho de menos y [ahora mismo] solo quiero volver a casa. Siento que me necesitan, ¡es una locura! Es algo divertido. Hay que recordar que todo esto, ser madre, es algo nuevo para mí. Así que estoy disfrutando cada minuto de ello", reveló la intérprete a Entertainment Tonight.

Publicidad

La ventaja de pasar tanto tiempo en su casa de Los Ángeles es que el vínculo de Zoe y Marco se ha estrechado aún más tras convertirse en padres el pasado mes de diciembre.

"Se sienten abrumados por el amor que Cy y Bowie han traído a su vida. Zoe y Marco se unieron aún más durante el embarazo de Zoe y las primeras semanas de vida de los bebés. Marco ha sido un marido encantador dispuesto a ayudar, ayudando a Zoe en casa y cuidándola, dándole masajes en la espalda y mucho cariño. Toda la familia de Zoe piensa que es un hombre maravilloso", explicaba una fuente a E! News.