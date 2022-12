Zayn Malik pide a sus fans que dejen de 'atacarle' en internet

El ex componente de One Direction Zayn Malik ha sufrido la ira de muchos usuarios de Twitter que no han tolerado ver su discusión, en plena red social, con su excompañero de banda Louis Tomlinson. Sin embargo, Zayn ha querido defenderse diciendo que no ha hecho nada malo y que sigue queriendo a sus fans.

"No sé por qué se me está atacando por defenderme. La gente está equivocada. Adoro a mis fans. A cada uno de ellos", tuiteó.

El encontronazo comenzó cuando el cantante de 22 años arremetió públicamente contra Louis por enzarzarse en una disputa a través de Twitter con el productor Naughty Boy, quien trabaja con Zayn en el que será su primer álbum en solitario.

"¿Recuerdas cuando tenías una vida? Deja de hacer comentarios maliciosos sobre mí", escribió Zayn a Louis.

Naughty Boy echó leña al fuego diciendo que Louis no sabía cantar: "Y alguna gente ni siquiera puede cantar. Pero a quién le importa si existe el auto tune, ¿verdad?".

Louis acusó por su parte al productor de "subirse al carro de la fama" de su excompañero: "Olvidé que eras un productor tan demandado... ¿Qué es lo que se siente al subirse al carro de la fama de otro? Creo que no lo hemos hecho mal en cuanto a ventas y yo he participado en la mayoría. ¡Sigue intentándolo!".