Zayn Malik confirma su retiro de One Direction

El cantante Zayn Malik, quien abonadonó la gira de One Direction la semana pasada debido al estrés, ha anunciado que deja el grupo para poder tener una vida "normal" lejos de la atención mediática que ha rodeado hasta ahora todos y cada uno de sus pasos.

"Mi vida con One Direction ha sido mejor de lo que nunca hubiera podido imaginar. Pero tras cinco años, creo que es el momento adecuado para dejar la banda. Quiero disculparme con los fans si he decepcionado a alguno, pero tengo que hacer lo que me pide mi corazón. Lo dejo porque quiero ser un chico normal de 22 años capaz de relajarse y tener un tiempo para él fuera de la atención pública. Sé que tengo cuatro amigos para toda la vida: Louis, Liam, Harry y Niall. Sé que continuarán siendo el mejor grupo del mundo", afirma Zayn en un comunicado.

Los restantes miembros del grupo, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Harry Styles, continuarán adelante con la gira y con su quinto álbum.

"Estamos muy tristes por la marcha de Zayn pero respetamos totalmente su decisión y le enviamos todo nuestro cariño para el futuro. Los pasados cinco años han sido más que increíbles, hemos pasado muchas cosas juntos, por lo que seremos siempre amigos. Continuaremos nosotros cuatro. Estamos deseando grabar nuestro próximo álbum y ver a todos los fans en la próxima etapa de la gira mundial", se lee en el comunicado emitido por el grupo.

Por su parte Simon Cowell, creador de 'Factor X', programa de donde salió la banda, también ha querido mostrar su apoyo a Zayn.

"Me gustaría dar las gracias a Zayn por todo lo que ha hecho por One Direction. Desde la primera vez que vi a Zayn en 2010, le he cogido mucho, mucho cariño. Y estoy orgulloso de él. Le he visto ganar seguridad y estoy realmente triste por verle ir. Y en cuanto a One Direction, los fans pueden estar seguros de que Niall, Liam, Harry y Louis están tremendamente emocionados por el futuro de la banda".

Por: Bang Showbiz