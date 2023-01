Zachary Quinto se negó a admitir su homosexualidad durante años

Pese a haberse criado en una familia católica el actor de 'Star Trek' Zachary Quinto encontró la valentía suficiente para confesar públicamente su homosexualidad en 2011 tras muchos años de dudas y mortificaciones personales.

"Negaba la curiosidad y negaba el impulso. Tuve algún toqueteo sexual ocasional con mis compañeros. En la universidad realmente no tuve sexo. Me concentré en mi trabajo, no era sexualmente activo. Me perdí años muy importantes. Estaba algo torturado por ello, pero la tortura era buena para estudiar arte dramático. Al terminar la universidad le confesé mi homosexualidad a mi mejor amigo. Luego a mi familia. Tenía terror decírselo a mi madre y mi hermano, pero me apoyaron totalmente. A mi madre probablemente le costó aceptarlo, pero durante los siguientes años nos propusimos superarlo juntos y terminó apoyándome", explica Zachary en la revista Attitude.

Desde que se decidiera a hablar abiertamente sobre su sexualidad, a Zachary otros famosos actores le han pedido consejo para saber encontrar el coraje de confesar su homosexualidad.

"Un par de ellos, sí [lo han hecho]. Yo solo comparto mi experiencia. Animo a la gente a no negarse a sí mismos eso", añadió.