Zac Efron y Sami Miró celebran su primer aniversario con cariñosos mensajes en Twitter

Zac Efron y su novia, la modelo Sami Miró, celebraron su primer aniversario juntos con cariñosos mensajes en Twitter, que decidieron publicar este lunes, dos días después de tan señalada fecha.

"Feliz aniversario cariño. Te quiero. 5 de septiembre Sami Miró", escribía el actor.

A lo que la maniquí respondía: "El tiempo vuela cuando lo estás pasando bien. Feliz aniversario cariño. Yo también te quiero. 5 de septiembre Zac Efron".

Además de las bonitas dedicatorias, Zac colgó una foto de él besando con ternura a su novia tras una cortina de seda, mientras que ella subió una de ambos sonriendo.

Recientemente la propia Sami reconocía que desde que sale con el conocido actor ha cambiado su forma de usar las redes sociales, en particular Instagram.

"Yo nunca había hablado de nosotros antes, pero definitivamente es diferente. Creo que tienes que tomarte [ese tipo de atención] como si fuera una pizca de sal... Simplemente viene con el territorio, y sé que no hay forma de cambiar eso, así que solo queda aceptarlo... No estoy intentando esconder nada sobre mi vida. Si estuviera con alguien que no fuera famoso quizás tendría más fotos [en Instagram] de nuestra relación, pero creo que es importante. Me refiero a que esto va sobre lo que ocurre en mi vida, y creo que mis redes sociales continúan representándolo", explicaba Sami a ELLE.