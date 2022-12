Zac Efron 'olvida' sus músculos por una vez

Al guapo Zac Efron se le conoce tanto por el azul intenso de sus ojos como por sus imponentes músculos, sin embargo estos últimos atributos no los vamos a poder apreciar en su última película, "We Are Your Friends", donde interpreta a un DJ de hechuras más discretas.

"Imagino que para parecer más auténtico tuve que estilizarme. Estuvimos corriendo mucho. Incluso en la película estuvimos rodando escenas de carrera cada día, por lo que ocurrió de una manera natural. Pero ha sido divertido. Nunca lo había hecho. Todo el mundo lo que hace es ganar músculo... Fue divertido hacer justo lo contrario y dar vida a un DJ, un chico delgado y esbelto. Ha estado bien", cuenta Zac a la agencia BANG Showbiz.

Pero no parece que esa delgadez le vaya a durar mucho, al conocerse ya que participará junto a Dwayne "The Rock" Johnson en la película de "Baywatch".

"No sé cómo voy a entrenar para la película. Solo voy a nadar. ¡Voy a nadar más que The Rock!".