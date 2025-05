Yo Me Llamo Fito Páez vivió una tragedia mientras participaba en la producción

Yo Me Llamo Fito Páez participó en el Templo de la Imitación, pero su desempeño fue desmejorando con el paso de los shows y lo cierto es que estaba desconcentrado porque en su vida personal estaba teniendo una grave situación.

Su hermano había sido víctima de un atentado en Ecuador por el que casi pierde la vida, estuvo en cuidados intensivos durante varios días tras ser agredido en todo su cuerpo, según el imitador tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para salvar su vida.

El cantante empezó a fumar demasiado, tenía mucha angustia y el equipo de producción de Yo Me Llamo siempre estuvo pendiente de él, sin embargo, su mente estaba en Ecuador y en la presentación que lo sacó de la competencia se hizo evidente.

"A mí no se me olvidó la letra, sino lo que había estudiado", mencionó y, además, explicó que en ese show no se quitó las gafas oscuras porque sus ojos se veían muy mal, llevaba días llorando y su camino ya había terminado.

Tras pasar 20 días más en UCI, el hermano del imitador se mejoró, no obstante, económicamente estaban teniendo varios problemas, ya que cada día en la clínica costaba alrededor de tres mil dólares. Por ahora los hechos están en manos de las autoridades.

