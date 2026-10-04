‘Yo Me Llamo Bad Bunny’ tuvo accidente en resbaladero y fue operado: pudo perder pierna

Un día de descanso y diversión en familia estuvo a punto de convertirse en la peor pesadilla para Sebastián Ceballos, reconocido por dar vida al personaje de 'Yo me llamo Bad Bunny' en la temporada 2023. Lo que prometía ser una jornada tranquila terminó en un inesperado accidente que lo llevó directo al quirófano y que hoy lo tiene enfrentando un doloroso proceso de salud.

¿Cómo ocurrió el accidente de Sebastián Ceballos, 'Yo me llamo Bad Bunny'?

El hecho sucedió en un reconocido club de Antioquia cuando el artista y su familia se disponían a almorzar. Su pequeño hijo vio un resbaladero y se antojó de subir; Sebastián, por darle gusto, accedió a acompañarlo. Ambos se subieron a una "canastica", pero debido al peso del imitador, la atracción tomó mucha más velocidad de la esperada.

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En medio de la bajada, la canastica se desestabilizó. Como Ceballos llevaba los pies abiertos durante el trayecto, sufrió una grave lesión en una de sus piernas justo al descender.

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¿Cuál fue el diagnóstico médico del imitador de Bad Bunny?



Al momento de entregarle el niño a sus familiares, Sebastián notó que tenía la pierna desencajada hacia un lado y, pese al intenso dolor que sentía, él mismo se la acomodó en su posición normal.

Al llegar al centro de urgencias, los especialistas le informaron que requería una cirugía inmediata debido a la gravedad de las lesiones: sufrió fractura en los platos tibiales, afectación en los meniscos y daño en los ligamentos y articulaciones. Incluso, los médicos le advirtieron que pudo haber perdido la pierna si hubiese permanecido con ella doblada.

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¿Cómo avanza la recuperación de 'Yo me llamo Bad Bunny'?

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Ya ha transcurrido un mes desde aquel día, pero el proceso de rehabilitación ha sido sumamente difícil y doloroso, pues además se le pegó el tobillo con el tendón de Aquiles. El propio artista confiesa que atraviesa momentos tan complejos en los que llora y grita por el dolor. Sin embargo, pese a la dura prueba, Ceballos se siente profundamente agradecido de que su hijo haya salido totalmente ileso.

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