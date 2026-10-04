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Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
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'Bad Bunny' de 'Yo Me Llamo' 2023 tuvo accidente por el que pudo perder pierna

Sebastián Ceballos, imitador de Bad Bunny en el programa de Caracol Televisión de 2023, sufrió un terrible accidente familiar por el que tuvo una cirugía de emergencia; ahora está en recuperación.

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‘Yo Me Llamo Bad Bunny’ tuvo accidente en resbaladero y fue operado: pudo perder pierna

Sebastián Ceballos, imitador de Bad Bunny en el programa de Caracol Televisión de 2023, sufrió un terrible accidente familiar por el que tuvo una cirugía de emergencia; ahora está en recuperación.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 4 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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