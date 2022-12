Wretch 32 no hará más promesas de Año Nuevo

Ya se sabe que el Año Nuevo es una fecha cargada de buenas intenciones -en la que todo el mundo siente la necesidad de enmendar sus errores del pasado año- si bien, son pocos los afortunados que logran cumplir sus propósitos.

Como el rapero Wretch 32 no se encuentra entre esa selecta minoría y está harto de no ser fiel a su palabra, ha decidido dejar de hacerse promesas, y aunque resulte irónico, esta última es la única que ha logrado llevar a cabo con éxito.

"Como soy un poco tozudo, hace unos años se me metió en la cabeza que no volvería a hacer ninguna promesa de Año Nuevo, nunca más, y esta ha sido la única promesa que he conseguido cumplir", comentó a la agencia de noticias BANG Showbiz.

A Wretch -cuyo nombre real es Jermaine Sinclair- le espera un 2015 muy ajetreado en lo que al plano musical se refiere. Pero seguro que encuentra mucha inspiración ahí fuera, no en vano siempre ha reconocido sin pudor que algunas canciones de su disco 'Growing Over Life' nacieron tras tratar de emular los sonidos y cualidades musicales del componente de Take That Gary Barlow y del vocalista de Coldplay, Chris Martin.

"La inspiración la he encontrado escuchando discos de Coldplay o canciones de Gary Barlow como 'Greatest Day', a las que he tratado de aportar mi toque personal. Quería hacer mi versión de estas grandes canciones porque pertenecen a grandes discos. Tú escuchas 'Greatest Day' de Take That y cuando los coros entran solo tienes ganas de levantarte y ponerte a bailar y a cantar. Así que se trata de eso: hacer canciones que conecten con la gente al máximo", añadió el artista.