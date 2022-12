Will.i.am tiene tendencia a mezclar cosas que no pegan entre sí, como hizo durante su aparición en Los Ángeles para promocionar su línea de pulseras inteligentes, i.amPULS. El cantante no debe de tener claro el concepto básico que dice que no se debe mezclar una prenda elegante -como el pañuelo que luce en la fotografía- con una chaqueta deportiva, y si lo sabe, le importa más bien poco.