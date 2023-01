Will Ferrell se habría contentado con 'trabajar en un banco'

El humorista Will Ferrell ha escrito y protagonizado numerosas películas de comedia, como 'El reportero: la leyenda de Ron Burgundy', pero a punto estuvo de no intentar siquiera labrarse una carrera en Hollywood porque veía con muy buenos ojos un trabajo normal que fuera estable.

"El estereotipo del que te ríes de pequeño es el 'trabajo en el banco'. Pero para mí eso siempre sonó bien. De nueve a cinco, y sabes dónde estás yendo. Tienes un salario decente, vacaciones y puedes llevar un maletín. Me parecía bien esa idea", cuenta en el periódico The Observer.

Sin embargo, Will se dio cuenta que le habría perseguido el hecho de no haber probado a escribir comedia como profesión.

"Pero también supe siendo joven que me encantaba escribir. Hacía pequeñas rutinas de comedia. Nunca tuve las agallas de darme cuenta de que podía ser actor. Pero cuando me gradué en la universidad, sabía que siempre me pesaría el no haberlo intentado", añade el actor.