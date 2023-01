¡Wao, que revelación! A Rita Ora le gustaría tener sexo con Madonna

Aunque la cantante Rita Ora no siente ningún tipo de atracción sexual por las mujeres, es más, son bien conocidos sus romances con hombres, consideraría tener sexo con Madonna, aunque fuera solo para poder contarlo después.

Publicidad

"¿Sabes qué? Si pudiera ocurrir eso, creo que lo haría, para que cuando muriera pudiera decir que he tenido relaciones sexuales con Madonna. Eso sería increíble", bromeó Rita en el programa de Alan Carr, 'Chatty Man'.

Rita compartió recientemente escenario con Madonna en su concierto de la gira 'Rebel Heart' en Berlín (Alemania), donde la joven británica recibió un azote en el trasero por parte de la veterana cantante.

"Madonna me contó en cinco segundos lo que iba a hacer en el escenario, lo que no es mucho tiempo. Me llevó de un lado para otro y me dijo qué era lo que íbamos a hacer: 'Te vas a agachar, voy a azotarte y después voy a montarte'. Muy del estilo de Madonna, ¿no? Estábamos en un pequeño pasillo y había unos chicos guapos en traje que me distrajeron. No voy a mentir, fue impactante. Me agarró bien. Fue donde tenía que ser. No fue muy incómodo, fue lo justo", explicó Rita.

Sin embargo, ni toda la parafernalia que rodeó el momento consiguió despertar los instintos más primarios de la joven cantante.

Publicidad

"No, no sentí ningún hormigueo. No llegué a excitarme. Una pena la verdad", confesó Rita.