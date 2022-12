Vin Diesel rinde tributo a su 'hermano' Paul Walker

El protagonista de 'Rápido y Furioso' se encuentra destrozado por la repentina muerte de su compañero Paul Walker en un accidente de tráfico que tuvo lugar el pasado sábado , por lo que ahora ha querido expresar a través de su página de Facebook el vacío tan grande que ha dejado en su vida la desaparición de un hombre a quien considera su "hermano" y quien, según sus propias palabras, ocupa un lugar destacado en su corazón.

"Vivir en los corazones de los que dejas atrás no es morir", escribió en su perfil citando al poeta escocés Thomas Campbell, un sentido tributo al intérprete con el que coincidió en cuatro entregas de las siete que componen la famosa saga 'Rápido y Furioso'.

"Pablo [haciendo referencia a Paul Walker], ojalá pudieras ver cómo está el mundo ahora mismo y el impacto tan fuerte que ha dejado tu vida en este planeta, en nosotros y en mí mismo. Te quiero y siempre te querré, como el hermano que eras en pantalla y fuera de ella", publicó claramente embargado por la emoción.

Además del homenaje del famoso Vin Diesel, la figura del fallecido Paul Walker ha recibido en los últimos días un aluvión de mensajes cargados de sentimiento y de anécdotas por parte de quienes tuvieron la "fortuna" de trabajar estrechamente con él. Ese es el caso del actor Wayne 'The Rock' Johnson, quien también compartió cartel con Paul Walker -quien deja una hija de 15 años, Meadow - y con quien precisamente solía hablar sobre el efecto de la paternidad en sus vidas.

"Nos conocimos siendo realmente unos niños, pero cuando rodamos juntos la quinta parte de 'Rápido y Furioso' ya acumulábamos unos cuantos años en este negocio y nos habíamos convertido en personas diferentes, mucho más maduras. Los dos somos padres [Johnson tiene una hija de 12 años, Simone] y en el set de rodaje no parábamos de comentar que la paternidad había cambiado completamente nuestras vidas. No había nada más importante para nosotros que nuestras respectivas familias. Ese era el gran vínculo que nos unía y ahora valoro aún más la fortuna que he tenido de trabajar con él", reveló Wayne Johnson al portal E! News.

Por: Bang Showbiz