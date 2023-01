Victoria Beckham se vuelca en su familia durante el período navideño

La diseñadora Victoria Beckham ha sido acusada en ocasiones de proyectar ante la opinión pública una imagen de mujer fría y distante, pero lo cierto es que la ex Spice Girl ha demostrado en los últimos años, y sobre todo ahora que ha reunido a buena parte de su familia para las fiestas navideñas, que al menos cuando se encuentra rodeada de las personas más especiales de su vida no puede hacer otra cosa que derrochar simpatía y candidez por los cuatro costados.

"No podría sentirme más afortunada de teneros a todos ustedes. Aquí estoy con mi hermana Louise y los niños", escribió la mujer de David Beckham en su perfil de Instagram junto a una bonita estampa navideña que inmortalizaba su reencuentro con sus padres Jackie y Tony Adams, así como con la citada Louise. "Pasar tiempo con la familia es lo mejor del mundo, os quiero muchísimo a todos", reza la descripción de otra instantánea en la que aparece flanqueada por sus progenitores.

Además de expresar el cariño que siente por su familia de procedencia, la estrella también ha tenido oportunidad en estos días de descanso de cultivar la estrecha relación que le une a todos sus hijos, hasta el punto de dedicarle a su primogénito Brooklyn un enternecedor muestra de amor maternal en las redes sociales.

"Te quiero, Brooklyn Beckham", le dirigió junto a una foto en la que madre e hijo posan sonrientes.

Hace solo unos días era David Beckham quien dejaba patente el cúmulo de alegrías que le brindan sus hijos tras comprobar cómo los valores que les ha venido inculcando junto con Victoria había hecho de ellos unas personas generosas y solidarias con los más desfavorecidas.

"Como padres que somos, siempre nos hemos preocupado por dar buen ejemplo a nuestros hijos y ayudarles así a ser mejores personas. Nos hemos implicado en campañas para Unicef y mi mujer concretamente ha colaborado con Naciones Unidas en varias ocasiones. Y un día Cruz, se nos acercó y nos dijo: '¿Por qué no canto una canción navideña con fines benéficos?' Todos los beneficios irán destinados a organizaciones solidarias, y eso me hizo sentirme tremendamente afortunado. Es un niño de 11 años que ahora debería estar completamente centrado en sus estudios, pero eso no le ha impedido hacer algo para ayudar a los demás. Su gesto ha tenido mucha repercusión y nos ha hecho sentir muy orgullosos", explicaba el exfutbolista sobre el debut musical de su hijo con el tema navideño 'If Every Day Was Christmas'.

Por: Bang Showbiz