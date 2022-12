Victoria Beckham renuncia a llevar ropa provocativa

La ex Spice Girl reconvertida en diseñadora de moda ya no viste faldas cortas o tops apretados porque quiere dejar algo a la imaginación y porque cree que ya no está para sentirse incómoda con prendas en las que no puede casi ni respirar.

"Salvo en sesiones fotográficas, ya no llevo nada que sea corto o apretado. Antes no me importaba sentirme un poco incómoda, pero ahora se trata de dejar algo a la imaginación. Si me pongo un vestido corto me gusta que quede suelto y sea coqueto. A los 41 años mi lema es 'a medida, no estrecho'. Las prendas sueltas son más modernas y juveniles", asegura en una entrevista en el Daily Telegraph.

Es de suponer entonces que un vestido suelto y no muy corto será uno de sus imprescindibles para viajar, pero también lo es una banda elástica para hacer ejercicio, especialmente diseñada para tonificar brazos.

"Mi básico es mi Dynaband. Vas a enseñar los brazos. Mete esto en la maleta y puedes usarlo para tonificar tus bíceps y tríceps haya donde estés. Es bueno para las piernas también".