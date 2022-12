Victoria Beckham es una 'mamacita' para el cantante Pitbull

¿Debería preocuparse David Beckham ante las 'confianzas' que Pitbull se toma con su mujer, Victoria? Esa es la pregunta que surge después de ver los mensajes que el cantante y la diseñadora han intercambiado estos días en las redes sociales, donde queda patente que ambos mantienen una amistad lo suficientemente estrecha como para que Pitbull se atreva a dirigirse a la mujer del futbolista utilizando el cariñoso apodo de "mamacita".

"Muchas gracias mamacita, aprecio mucho tu apoyo", escribió el intérprete en su cuenta de Twitter en respuesta a un tuit que Victoria compartió, en el que se declaraba fan del tema 'Fun', la colaboración musical de Pitbull con Chris Brown: "¡Me encanta! Un beso".

Publicidad

Pero por suerte para David Beckham, Pitbull parece estar más enfocado estos días en defender la reputación de los latinos frente a las críticas de Donald Trump que en continuar ampliando su lista de conquistas amorosas. El cantante ha sido la última estrella en criticar públicamente al empresario estadounidense por calificar a los emigrantes mexicanos de "narcotraficantes y violadores", asegurando que no ha comprendido el "poder de los latinos".

"No creo que Trump sea un ignorante, pero creo que no comprendió lo que estaba diciendo y desde luego no es consciente del poder de los latinos. No comprende que estamos unidos y que respetamos este país. Respetamos la libertad que nos proporciona para controlar nuestro destino y las oportunidades que nos da para llevar a nuestras familias a otros niveles. No creo que se diera cuenta de todo eso", aseguraba Pitbull a Billboard.

Por: Bang Showbiz