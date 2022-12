Victoria Beckham acude al colegio de su hijo en helicóptero

La popular empresaria de moda tenía planeada una sesión de fotos para la edición australiana de Vogue el mismo día en que tenía que reunirse con los profesores de su hijo mayor, Brooklyn, evento que no quiso perderse, de ahí que hiciera que un helicóptero la esperara a la salida de la sesión de fotos para asegurarse de que llegaba a tiempo a su cita en el otro extremo de Londres.



"La sesión de fotos casi se cancela pero al final su equipo decidió que Victoria podía trasladarse en helicóptero directamente desde el estudio si lo necesitaba", explicó Edwina McCann, editora de Vogue Australia, al portal News.com.au.



A pesar del extravagante medio de transporte que empleó para asegurarse de llegar a tiempo a la cita con los profesores de su hijo, Victoria Beckham insiste en que su familia es "mucho más normal de lo que la gente cree".



"Sinceramente, mi mayor preocupación es que mis hijos se acuesten a su hora. Me las veo y me las deseo intentando que Brooklyn se meta en la cama. Ese es mi reto del día. Realmente somos mucho más normales de lo que la gente cree", explicaba a la publicación.

Ahora que David Beckham está retirado del fútbol, la ex Spice Girl tiene en mente pasar mucho más tiempo con su familia y disfrutar de todo el clan Beckham al completo.



"Todos estamos tremendamente orgullosos de David. Le hemos apoyado y animado en cada uno de los clubes por los que ha pasado durante los últimos 15 años. No solo se ha convertido en una inspiración para mí o para nuestros hijos, sino para millones de personas. Y ahora, todos estamos muy contentos de pensar que podremos pasar mucho más tiempo en familia", admitía.



Por: Bang Showbiz