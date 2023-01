"Un compañero me dijo que era demasiado grande para ser su novia": Chloë Moretz

La tiranía de la imagen a la que viven sometidas las actrices en el cine no es ningún secreto, aunque en los últimos años han conseguido darse pequeños pasos para atraer atención sobre este problema y comenzar a erradicarlo gracias precisamente a los valientes testimonios de muchas artistas que han querido compartir los momentos en que recibieron un trato humillante únicamente por su aspecto físico.

Pese a su juventud, Chloë Grace Moretz ya ha tenido que enfrentarse a situaciones de esas características, aunque en su caso no fue un productor o un director de casting quien criticó su figura, sino otro actor bastante mayor que ella.

"Ese chico interpretaba a mi interés amoroso, y me dijo: 'Jamás saldría contigo en la vida real'. Y lo único que supe decirle fue: '¿Qué?', y entonces me respondió: 'Sí, es que eres demasiado grande para mí'. Y se estaba refiriendo a mi talla. Ha sido el único actor que me ha hecho llorar en el set de rodaje", recuerda la protagonista de 'Kick-Ass' y 'Carrie' en el número 'Power of Young Hollywood' de la revista Variety, en la que prefiere no revelar la identidad del actor en cuestión.

Lo que sí ha accedido a revelar es que, en aquel momento, ella tenía tanto 15 años y su compañero de reparto veintitantos.

"Fui llorando a mi hermano y él me preguntó qué había pasado. Cuando le conté que me había dicho que era demasiado grande no era capaz de creérselo, estaba muy enfadado. Tuve que recuperar la compostura y regresar al set para pretenderme que me gustaba: fue muy difícil... Es algo que te hace darte cuenta de que hay gente muy mala ahí fuera y por alguna razón que se me escapa, él sintió la necesidad de decirme algo así. Tienes que perdonar pero no olvidar, porque fue desgarrador. Cuando pienso que solo tenía 15 años... es algo muy, muy turbio", reconoce.

Desgraciadamente, con el paso de los años Chloë ha vuelto a vivir experiencias similares, como cuando decidieron no darle un papel en una producción para la que había hecho castings porque ya habían contratado "a otra rubia" o todas las ocasiones en que han ignorado sus sugerencias en un proyecto pero no las de sus compañeros masculinos.