Un apasionado por el arte, Jeremy Renner quiere lanzar un disco

Para el actor Jeremy Renner triunfar con su última película 'Los Vengadores: La Era de Ultrón' no es suficiente, por lo que ahora quiere probar en la industria musical lanzando un disco.

Aunque el intérprete se debate entre crear nuevo material o lanzar un álbum de versiones, los asistentes al Artbeam Club de Nueva York el pasado martes ya pudieron escucharle cantar 'The House of the Rising Sun' acompañado por la banda Brother Sal.

El auditorio, lleno de famosos como Lucy Liu, Uzo Aduba o Laverne Cox, quedó impresionado con sus habilidades vocales.

"Tiene muy buena voz. Es sorprendente", dijo uno de los asistentes.

Jeremy -padre de Ava Berlin (2) junto a su exmujer Sonni Pacheco- ha estado practicando a conciencia para su álbum debut.

"Jeremy dice que ha estado cantando cada día durante las últimas semanas. Y planea lanzar un disco. Él lo está grabando, pero no hay fecha de lanzamiento aún", contó su agente al New York Post.

