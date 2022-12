Tori Spelling recibe una oferta por su video porno

Después de que Tori Spelling hiciera público en su biografía 'Spelling It Like It Is' que había grabado un video de contenido sexual con su marido Dean McDermott en 2009, la actriz ha recibido una carta del presidente de la compañía pornográfica Vivid Entertainment, Steve Hirsch, en la que le comunica su deseo de hacerse con la grabación.

Tal es el interés que ha mostrado el empresario, que estaría dispuesto a ofrecer a la actriz una cuantiosa suma aprovechando el mal momento económico que atraviesa la pareja.

"Esto es una oferta real y seria para comprar vuestro video, lo que significaría también ayudaros en el mal momento financiero por el que estáis pasando", escribió Steve, según el portal TMZ.

El hecho de tener un trípode que les permitiera grabar desde diferentes puntos de vista cómo consumaban su amor fue lo que impulsó principalmente a Tori y a su marido a realizar el video, que la pareja se encargó de guardar en el ordenador de McDermott.

"Dean me propuso grabarnos teniendo sexo. Tenía un pequeño trípode donde podía enganchar la cámara. Después, comprobé que los ángulos eran adecuados, así que dejé que lo hiciera", confesaba Tori a la revista Us Weekly.

De aceptar la pareja la oferta, la empresa Vivid Entertainment pasaría a aumentar un catálogo 'sexual' que inauguraron años atrás Kim Kardashian y Pamela Anderson.

Por: Bang Showbiz