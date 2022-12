Tori Spelling continuará sin su marido en 'True Tori'

La actriz Tori Spelling está decidida a continuar con el programa de telerrealidad en el que participaba junto a su marido, Dean McDermott, hasta el mes pasado, cuando este reveló a la audiencia su deseo de alejarse de la pequeña pantalla.

"Quiero continuar con el programa. Tengo mucho más que decir", contó Tori a Access Hollywood.

Dean -quien admitió haber sido infiel a la actriz a principios de este año- decidió abandonar el programa porque ya no quería seguir compartiendo "sus pensamientos y sus demonios con el mundo", si bien Tori -quien tiene cuatro hijos en común con Dean, Liam (7), Stella (5), Hattie (3) y Fin (2)- espera que este cambie de parecer algún día y se reincorpore al programa de nuevo.

"Es mi vida. Es 'True Tori' [el nombre del programa]. Preferiría que él también estuviera en el programa, pero entiendo los motivos que le llevan a no querer hacerlo. Puede que algún día cambie de opinión, pero si no es así, me gustaría continuar adelante con el programa", añadió.

Asimismo, la rubia quiso dejar claro que la pareja está trabajando muy duro para recuperar la relación tras la infidelidad de Dean.

"Creo que nunca seré capaz de olvidarlo, solo espero que algún día sea capaz de perdonarle. Ahora mismo, a día de hoy, estamos trabajando muy duro en nuestro matrimonio y lo estamos llevando bastante bien", señaló.