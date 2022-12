Tori Spelling, al borde del derrumbe emocional

Quien fuera una de las protagonistas de la emblemática serie 'Sensación de vivir', Tori Spelling, se encuentra "totalmente rota" desde que su marido, Dean McDermott, internara en una clínica de rehabilitación para tratar "problemas personales" el mes de enero pasado, justo después de ser acusado de haber sido infiel a su mujer. "Está extremadamente deprimida en estos momentos, y se siente sola. Siempre ha sido insegura y celosa, pero ahora su seguridad en sí misma está peor que nunca. Siente que hizo todo lo que pudo para hacer feliz a Dean, pero no fue suficiente", reveló una amiga de la artista a la revista In Touch Weekly. La pareja podría además estar atravesando problemas económicos. "[Tori] está estallando por la presión. Está muy preocupada por el dinero y su matrimonio", afirmó otra persona cercana a la actriz. Serán precisamente estos problemas económicos el centro de su próximo programa de telerrealidad, 'True Tori'. Dean y la hija del famoso productor de Hollywood Aaron Spelling tienen cuatro hijos -Liam (6), Stella (5), Hattie (2) y Finn (18 meses)-, y son ellos los que podrían servir de excusa a la pareja para darse otra oportunidad. "Tori no para de darle vueltas. Incluso si se reconcilian va a ser muy difícil que ella confíe de nuevo en él. Sin embargo, Tori no quiere que sus hijos crezcan sin su padre en casa", añadió.