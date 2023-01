Tommy Mottola se deshace en halagos hacia su 'hermosa mujer'

En la familia Mottola-Sodi la gran aficionada a las redes sociales es la cantante Thalía, mientras que su marido, el productor Tommy Mottola, prefiere permanecer siempre en un discreto segundo plano. Sin embargo, Tommy ha hecho una excepción a su silencio digital para grabar un video en el que demuestra que la mexicana es una mujer de recursos y una madre que no delega ni la más mínima tarea en terceras personas.

"Aquí está mi hermosa mujer Thalía cortándole el pelo a mi hijo. ¡Qué bonito! Qué linda es", asegura el productor en el video publicado en el Instagram de Thalía, en el que aparece la artista arreglándole el pelo al pequeño Matthew (9).

"Thalía va a empezar su propio salón de belleza muy pronto", añade el productor en otro video, a lo que la mexicana le responde entre risas: "Sí, es lo único que nos falta".

A pesar de la sugerencia de su marido, Thalía no parece estar muy por la labor de ampliar su faceta como empresaria, que le ha llevado a embarcarse en el mundo de la moda y de la literatura infantil entre otros. Sin embargo, ella misma reconoce que de vez en cuando le gusta escuchar "cositas lindas" de boca de Tommy.

"Los enamorados eternos. Me encanta que Tommy siempre me diga cositas lindas. ¡Como ven la mamá-esposa-amante de los animales no para! ¡En mis ratos libres hasta corto pelo!", afirmó la mexicana por escrito.

Además de Tommy, Thalía y su hijo, el cuarto protagonista del video familiar es Pikachu, el periquito de la cantante, que permanece posado en su hombro durante la improvisada sesión de peluquería. El animal se ha convertido en el acompañante inseparable de la mexicana, a quien le ha robado completamente el corazón.

"¡Cuánto amor! Este tipo me trae literalmente 'de un ala'", afirmaba la propia Thalía en sus redes sociales.