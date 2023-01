Tom Jones deja entrever que él también sufrió acoso sexual en el pasado

El cantante Tom Jones, de 77 años, no ha tenido reparo alguno a la hora de compartir su propia experiencia ahora que el escándalo de abusos sexuales en torno al productor Harvey Weinstein ha llevado a muchas celebridades a romper su silencio acerca del trato degradante que habrían recibido en ese sentido a lo largo de los años.

De hecho, el incombustible intérprete ha recordado que esa dinámica de sometimiento y abuso de poder, presente en numerosos sectores profesionales, también se extiende a la industria de la música y que él mismo habría sido testigo, cuando no directamente víctima, de ciertos comportamientos vejatorios que han sido tradicionalmente ocultados.

"Estas cosas siempre han existido, también en el negocio de la música. Ha habido mucha gente quejándose de que algunos publicistas se propasaban con ellos, o de algunos de los servicios que se esperaban de los artistas cuando firmaban un contrato", ha relatado el 'Tigre de Gales' en conversación con la emisora BBC Radio 5, antes de hacer alusión a sus propias vivencias.

"Sí, este tipo de cosas estaban a la orden del día, pero cuando te encuentras con ellas, intentas evitarlas, simplemente te marchas. Pero algunas de las prácticas que han sufrido las mujeres también las han vivido los hombres", ha asegurado en la entrevista.

Teniendo en cuenta que hasta ese momento no había dejado del todo claro sí había llegado a experimentar en primera persona los extremos a los que están dispuestos a llegar ciertas personas en posiciones de dominio, en la entrevista Tom se vio presionado a especificar si su caso personal encajaba o no en lo que hoy en día se conoce como acoso o agresión sexual.

"A ver, nadie me hizo nada malo, simplemente una persona trató una vez de... Me hizo una invitación y yo le dije: 'No, muchas gracias'. Y luego pensé: 'Bueno, me tengo que mantener alejado de esta persona y esto no puede funcionar así. En cualquier caso, siempre debes tener muy claro que hay ciertas cosas que no se pueden hacer por muy normales que parezcan. El sentido común es lo que debe imperar en estas situaciones, no solo en el mundo del espectáculo pero en cualquier sector profesional", ha relatado.

