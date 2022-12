Tom Cruise trata de rehacer su vida sentimental

Tras su inesperado divorcio de la actriz Katie Holmes el año pasado, el carismático Tom Cruise (51 años) podría haber desarrollado una estrecha relación con la también intérprete Laura Prepon (34) -conocida por su participación en la serie 'Aquellos maravillosos 70'-, un vínculo que podría haberse forjado gracias a la afición por la Cienciología que ambos comparten desde hace años.

"Llevaban varios meses viéndose a escondidas, pero en las últimas semanas han dejado de ocultarse y no dudan en pasear juntos por Los Ángeles para hablar largo y tendido sobre sus asuntos. Siempre han sido muy buenos amigos, pero ahora parece que los dos están tratando de llevar esa complicidad a un plano completamente diferente", aseguró al diario The New York Post una fuente cercana a la pareja.

De hecho, Tom Cruise y Laura Prepon se dejaron ver recientemente en un restaurante de la ciudad californiana disfrutando de una suculenta comida de fin de semana, una visita que no pasó desapercibida para los muchos comensales que poblaban el establecimiento y que, como apuntan algunos, dejó bien claro que entre los dos artistas existe una gran química.

"Se nota que Tom y Laura mantienen una relación muy sólida, porque la forma que tenían de interactuar era la de una pareja más que consolidada. Estuvieron charlando animadamente y, de vez en cuando, intercambiaban largas miradas que denotaban que algo especial ha surgido entre ellos. Los dos irradiaban un gran entusiasmo", reveló un testigo al mismo medio.