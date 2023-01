Todas quieren ser la gestante subrogada de Kim Kardashian

Los problemas de fertilidad de Kim Kardashian y las dificultades a las que ha tenido que enfrentarse durante la gestación de sus dos hijos han sido fielmente documentados por el reality familiar 'Keeping Up with the Kardashians', donde la mujer de Kanye West también ha expresado más recientemente su deseo de tener un tercer hijo.

Después de que su médico le recomendara a la celebridad no quedarse embarazada de nuevo por su propio bien, la maternidad subrogada parece una de las opciones más viables para que el famoso matrimonio le dé un hermanito a North y Saint West. Pero lo que sin duda no se esperaban ni Kim ni el rapero es que la madre de ella, Kris Jenner -de 61 años-, se ofreciera voluntaria para gestar a su retoño.

"Si supiese con seguridad que podría tener a tu bebé y que él nacería perfectamente sano, no me lo pensaría ni un segundo. Lo haría", le ha confesado la empresaria a su famosa hija en el último episodio del programa de telerrealidad.

Aunque Kris está lejos de su edad más fértil, durante una reciente visita a un especialista este le aseguró que podría quedarse embarazada recurriendo a la fecundación in vitro siempre que utilizara un óvulo donado, debido a que ella ya no puede producir uno sano de manera natural.

Sin embargo, Kris no es la única que se ha ofrecido a ayudar a Kim, ya que su hermana mayor Kourtney -madre de Mason (7), Penelope (4) y Reign (2)- también estaría dispuesta a ejercer de gestante subrogada para ella si se lo pidiera.

"Yo ya me he ofrecido. Así que no vayas de la Madre Teresa de Calcuta", le aseguró rápidamente Kourtney a su madre en la misma conversación.

Otra que se ha apuntado a la lista de posibles madres subrogadas para la mujer de Kanye West es su buena amiga Chrissy Teigen, quien conoce de primera mano lo descorazonador que puede llegar a resultar desear tener un bebé y no lograrlo tras las dificultades a las que ella misma se enfrentó hasta conseguir quedarse embarazada de su hija Luna (1).

"Podría tener a su bebé sin pensármelo. Disfruté mucho del proceso de embarazo, me encantó. Diría que sí en un segundo. Yo utilicé la fecundación in vitro. La ciencia hace milagros hoy en día, cualquier cosa es posible. Espero que la decisión que tome sea la mejor, será maravilloso en cualquiera de los casos", se sinceraba hace unos meses la mujer de John Legend en una entrevista al portal de noticias Access Hollywood.

