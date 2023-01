Toda una guerrera: Ana Brenda Contreras presume sus cicatrices

En lugar de considerarla un defecto, la actriz Ana Brenda Contreras ve la gran cicatriz que tiene en el pie a consecuencia de una lesión de baile como un recordatorio de su propia fortaleza para superar cualquier obstáculo.

"Solo tengo cicatrices, me encantan. Tatuajes y piercings no. Tengo una cicatriz enorme en el pie que me hice porque bailando me rompí el metatarso. Fue una operación superlarga y dolorosa donde me tuvieron que partir el hueso para acomodármelo y tuve clavos durante seis meses. Sufrí tanto físicamente que cada vez que la veo me recuerda mi fuerza y me encanta. Cuando hace frío ¡ahí te encargo! Pero si volví a bailar", explicó la intérprete a Vanity Fair México.

En el terreno personal, Ana, que actualmente mantiene una relación con el el actor español Iván Sánchez, se confiesa una romántica sin remedio que sueña con vivir una historia de amor como la de la cantante Céline Dion.

"Yo creo que no existe la historia de amor perfecta pero me inspiraban mucho Céline Dion y René Angélil", confesó.

En su caso concreto, la actriz tiene una forma infalible para identificar cuándo se ha enamorado de alguien.

"Siempre me doy cuenta de que me gusta alguien porque es cuando le digo: 'Ya, tonto'", reconoció.