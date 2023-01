Tina Fey prefiere que sus encuentros con celebridades sean 'breves'

Cuando la humorista Tina Fey coincide con alguna estrella de Hollywood, como le sucedió recientemente con Barbra Streisand -con cuyo marido James Brolin trabaja en la película 'Sisters'-, prefiere que esos encuentros sean "breves" para que no le dé tiempo a avergonzarse a sí misma haciendo o diciendo algo ridículo.

"Cuando conozco a alguien tan famoso [como Barbra] intento que nuestra interacción sea breve y positiva y después me marcho corriendo antes de que pueda hacer algo estúpido. Así que a Barbra le dije: 'Hola, encantada de conocerte. Tu marido es maravilloso'. Y ella me dijo: 'Sí, ya sé que lo es'. Le respondí: 'Vale, no estamos intentando robártelo... Vamos a devolvértelo'. Y entonces me dije: 'Esto ha salido bien, ahora voy a seguir adelante'", explicó al periódico New York Daily News.

Además de con el marido de Barbra, Tina también ha coincidido en la comedia 'Sisters' con su amiga y colaboradora habitual Amy Poehler. Aunque ambas han trabajado juntas en multitud de ocasiones, incluyendo en el famoso programa 'Saturday Night Live', en la vida real rara vez tienen oportunidad de verse si no es por motivos profesionales.

"Solo tengo tiempo para ver a Amy en persona por cuestiones de trabajo. Muchas veces nos sientan juntas en la gala de los Emmy, lo cual me emociona mucho. ¡La única razón por la que intento seguir haciendo programas de televisión es para poder ir juntas a los Emmy! Pero sí, nos vemos poco y cada mucho tiempo, así que cuando coincidimos nos comportamos como unas locas y hablamos muy rápido, porque tenemos muchas cosas que contarnos", añadió Tina.

Sin embargo, Amy y Tina siguen en contacto gracias al grupo de mensajes de texto que ha creado con sus antiguas compañeras de 'Saturday Night Live', las humoristas Maya Rudolph, Rachel Dratch y Ana Gasteyer, y las guionistas Paula Pell y Emily Spivey.

"Estamos en contacto, gracias a la magia de nuestro grupo de mensajes de texto. Todas las mujeres de 'SNL' que trabajamos allí al mismo tiempo hablamos prácticamente todos los días, nos mandamos fotos de nuestras familias y nos contamos las tonterías que nos pasan. Tenemos una red de apoyo muy buena".