Thalía se inspira en las mujeres latinas

La cantante mexicana acaba de ser elegida icono de estilo para el público latino por la popular tienda norteamericana Macy's, un importante galardón que Thalía recibió visiblemente emocionada en Nueva York en el marco del mes de la Herencia Hispana, dedicado a valorar la influencia latina en Estados Unidos.

"Es un honor recibir este premio y lo guardaré como un auténtico tesoro porque ser reconocida como un icono de estilo es increíble, pero más serlo durante el mes de la Herencia Hispana", confesó ilusionada la artista al diario Miami Herald.

Aunque está totalmente adaptada al estilo de vida norteamericano al residir en Nueva York junto a su marido Tommy Mottola y a sus hijos Sabrina y Matthew, la intérprete no se olvida del estrecho vínculo que la une a Latinoamérica y especialmente a su país natal, México, motivo por el que dedicó el preciado galardón a todas aquellas mujeres latinas que han sido para ella una auténtica referencia.

"Quiero compartir este premio con todas las maravillosas mujeres latinas que me han inspirado a lo largo de estos años", aseguró al mismo medio.

Esta arraigada influencia latina a la que hace referencia Thalía se extiende también al estilo con el que la cantante deslumbra en cada uno de los eventos a los que asiste, además de en su día a día, ya que siempre trata de incorporar elementos distintivos de su cultura a cualquiera de los looks que luce.

"Todo me inspira. Viviendo en Nueva York todo me parece precioso, pero siempre me decanto por reflejar en mis looks la cultura latina, es muy festiva y llena de felicidad. Intento combinar todo en un mismo estilismo, aunque también depende de cómo me encuentre ese día. Algunas veces me siento más romántica, otros más salvaje y otros muy sexy, eso sí, siempre trato de estar cómoda", reveló.

A pesar de que la cantante siempre aparece impecable en todas sus apariciones públicas, reconoce que desde que se convirtió en madre le resulta muy difícil encontrar tiempo para cuidarse y para dedicarse unos minutos a ella misma.

"Ser madre consiste en sobrevivir. Reconozco que tener hijos es un verdadero tesoro, pero requiere mucho tiempo, amor y esfuerzo que en multitud de ocasiones te obliga a olvidarte de ti misma. Es importante no quedarse en un segundo plano tratando de convertirte en la mejor madre del mundo. Tienes que mimarte y cuidarte", reveló.

