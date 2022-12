Thalía recuerda su inesperada mudanza a Nueva York para vivir con Tommy Mottola

La historia de amor de Thalía y el todopoderoso productor Tommy Mottola bien podría ser el argumento de una de las telenovelas que lanzaron a la fama a la mexicana, quien hace 15 años decidió hacer las maletas para viajar a Nueva York y dar una oportunidad a su relación con el que es hoy en día su marido después de conocerle en una cita a ciegas orquestada por su amigo Emilio Estefan.

"Estuvimos un año juntos mientras yo rodaba 'Rosalinda'. Los dos viajábamos todos los fines de semana a Miami para vernos y entonces, después del final de 'Rosalinda', me dijo: 'Vente a pasar el verano aquí conmigo'. Llegué con doce maletas y mi perro, y ya nunca regresé", relató la cantante a la revista Quién, donde reconoció que el respaldo de su marido ha sido la mayor constante de su vida: "Su apoyo ha sido más que incondicional. [Tommy] ha sentido lo que yo sentía, como si encarnara en mí el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la pérdida, absolutamente todo".

Aunque en la actualidad Thalía y Mottola forman uno de los matrimonios más poderosos de la escena musical latina, ninguno de los dos desea que sus hijos Matthew y Sabrina sigan sus pasos para probar suerte en el mundo del espectáculo, del que siempre han intentando mantenerles lo más alejados posible.

"A Matthew y Sabrina no los llevo mucho a mis shows porque quiero dejarles que sean niños. Viven en su mundo y no quiero meterlos en el caos que rodea el artisteo. Pero es verdad que es algo que ambos tienen genéticamente, y eso no se puede negar. Los dos son muy creativos, tienen el rollo musical y actoral y son muy artistas: pintan y construyen con las manos. Sin embargo, no quiero empujarlos en esa dirección. Aunque obviamente, si es algo innato, sus padres les apoyarán", explicaba recientemente la estrella durante un encuentro digital con sus seguidores de la red social Google +.