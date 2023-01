Thalía atribuye su eterna belleza a la felicidad y el trabajo

La cantante Thalía ha demostrado a lo largo de los últimos años que no está dispuesta a reducir lo más mínimo su intenso ritmo de trabajo y la frecuencia con la que acude a toda clase de actos sociales, poniendo así de manifiesto que a sus 46 años disfruta de una de las etapas más prolíficas de su trayectoria y, por qué no decirlo, de un físico espectacular que le permite afrontar con energía y presencia los retos derivados de una industria tan agotadora como la del espectáculo.

Eso explica también que la diva mexicana siga apareciendo entre los primeros puestos de los listados que reconocen a las mujeres más atractivas y elegantes del mundo del entretenimiento, una dinámica que se ha mantenido constante a lo largo de los últimos 20 años pero que, en este caso, le ha llevado además a recibir de la revista People en Español un premio que la acredita como la celebridad que más veces ha estado presente en su famosa lista de los '50 más bellos'.

Publicidad

"Gracias, estoy muy contenta. De verdad que es un placer, es un honor estar aquí con todos mis amigos: editores, fotógrafos, vestuaristas, maquillistas que han hecho estas portadas, estas ediciones mágicas. Nunca había recibido un premio en esta categoría. Me lo llevo con gusto", confesó la también actriz y diseñadora a la citada publicación tras recoger su galardón.

Al margen de la evidente sensualidad que exuda en el plano físico, lo cierto es que la concepción que de la belleza tiene la estrella del pop va mucho más allá de la mera superficie e incluso parece encerrar de algún modo el secreto de su éxito y de su carácter hiperactivo. Y es que para Thalía, la palabra que tanto la define constituye ante todo una filosofía de vida que la lleva a apreciar su presencia en este mundo y la fortuna de poder dedicarse a sus grandes pasiones y a su adorada familia.

"Yo creo que la belleza es mental, espiritual, es un estado de ser en el cual uno se levanta con las ganas de vivir y esas ganas de vivir proyectan eso, la felicidad absoluta. Celebremos que todos estamos vivos, que la belleza es esa, la belleza se encuentra en abrir los ojos cada mañana", reflexionó.

Lo cierto es que en el transcurso de un año Thalía no solo ha lanzado dos exitosos sencillos, 'Desde la noche' -una colaboración con Maluma- y 'No me enseñaste', sino que también ha participado en el nuevo disco de duetos de Julio Iglesias, se ha presentado como toda una diva en la tradicional gala de la moda del Met y, para rematar, se ha enfrascado en los preparativos de una nueva colección de moda para los grandes almacenes Macy's: sin duda una forma muy productiva de proyectar belleza.

Publicidad

Mira también:

Critican a Thalía por desearle feliz cumpleaños a su abuelita .