Taylor Swift se burla de hackers que aseguran tener fotos suyas desnuda

La cantante Taylor Swift -que actualmente se encuentra de vacaciones en Hawái- se ha burlado de los piratas informáticos que amenazaron con publicar fotografías suyas desnudas después de hackear su cuenta de Twitter este martes, invitándoles a que publiquen esas supuestas fotos.

"Porque los hackers siempre van a hackear, hackear, y hackear...", escribió Taylor parafraseando su canción 'Shake It Off' en su perfil virtual tras recuperar su control. "PD: ¿Qué hay hackers diciendo que tienen fotografías mías desnuda? Psssh les encantaría que eso fuera cierto, ¿verdad? ¡Pasáoslo bien con el photoshop porque no tenéis nada!".

El encendido mensaje de Taylor ha sido su respuesta a los dos tuits que aparecieron misteriosamente en su cuenta de Twitter animando a sus admiradores a que siguieran a dos usuarios, @lizzard y @veriuser, uno de los cuales compartió en su muro un link a una cuenta bancaria virtual junto al mensaje: "Publicaré fotografías de Taylor Swift desnuda cuando esta cuenta de Bitcoin llegue a los 3 btc [el equivalente a 800 dólares (700 euros) de la divisa virtual]".

Los hackers también tuvieron tiempo de publicar lo que aseguraron eran conversaciones privadas entre Taylor y sus amigos -incluyendo Nick Jonas y el cantante Garrett Borns, también conocido como BØRNS- antes de que sus respectivas cuentas fueran bloqueadas por los responsables de Twitter.

La cantante aún no ha confirmado si dichos mensajes eran reales.