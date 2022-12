Taylor Swift quiere dar la vuelta al mundo antes de conocer al hombre perfecto

La rubia de moda, Taylor Swift, está encantada con su nueva vida de soltera -tras sus relaciones fallidas con Harry Styles, John Mayer y Jake Gyllenhaal, entre otros- por lo que sus prioridades han cambiado, hasta el punto de afirmar que prefiere viajar alrededor del mundo antes que embarcarse de nuevo en una "relación trivial".

"Quiero trabajar y componer música de la que pueda sentirme orgullosa. Quiero viajar alrededor del mundo, tener aventuras, ser la mejor amiga que uno podría soñar. Creo que las prioridades de uno a veces cambian, y ahora siento que mi vida está repleta de amor. Creo que es importante encontrar el amor y la magia en tu vida más allá de tu relación de pareja. Puedes definir tu vida y crear todas las cosas que buscabas en una relación fuera de ella. Cosas como la felicidad, la espontaneidad y la emoción, no tienen por qué estar unidas a una relación amorosa. Ahora mismo, con 24 años, siento que he encontrado mi lugar en el mundo, y no me apetece comprometer mi felicidad por una relación pasajera. No es algo que me interese ahora mismo", reveló la cantante al periódico The Sun.

Quienes sí ocupan un espacio importante en la vida de Taylor -que acaba de lanzar su último álbum, '1989'- son sus amigos, entre los que se encuentran Lena Dunham, Ed Sheeran y Lorde, siendo esta última la culpable de que la cantante luzca esmalte de uñas negro de forma habitual.

"Lorde me ha presentado algunas bandas que ni siquiera sabía que existían y ahora llevo habitualmente esmalte de uñas negro. Ella ahora lleva vestidos de vez en cuando y ha cambiado algunas cosas desde que me conoce", añadió Taylor, quien también reconoce que a ella le hubiera gustado contar con una amiga de más edad -a Lorde le saca siete años- cuando se inició en el mundo de la música. "Hubiera sido genial haber tenido una amiga mayor que yo", sentenció.