Taylor Swift pide a sus fans que le enseñen a usar Tumblr

Conocido es el gusto de Taylor Swift por las redes sociales -es usuaria habitual de Twitter, Facebook e Instagram- pero una de ellas se le resistía hasta ahora: Tumblr, así que no dudó en acudir a sus seguidores para pedirles información sobre cómo debería usar la plataforma.

"Aquí Taylor. Me he encerrado en mi habitación y no pienso salir de ella hasta que me entere de cómo funciona Tumblr. Bueno, puede que salga un segundo a por algo de comer, pero solo eso. Estoy centrada en esto. Tengo muchas preguntas. Ayudadme, por favor", escribió en las redes sociales.

Dicho y hecho. Taylor consiguió que uno de sus seguidores le ofreciera su ayuda, animándole a que preguntara todas aquellas dudas que tuviera. Y la guapa rubia no se contuvo.

"¿Es reblogging lo que estoy haciendo ahora mismo? ¿Es esta la mejor forma de contestar a alguien? ¿Cómo puedo recibir GIFs? ¿Cómo los cuelgas? ¿Cómo puedo hacer uno de esos combos que luego ves en Instagram? ¿Solo se rebloguea o hay algún muro de conversación aquí? Estoy sobrepasada", preguntaba sin descanso la artista.

Es de suponer que cuando Taylor adquiera maestría en la mencionada red acabará inundando su perfil con fotos de sus gatos Meredith y Olivia, tal como están ahora sus otras cuentas.