Taylor Swift no quiere ser conocida como 'la reina del corazón roto'

La cantante Taylor Swift -quien actualmente mantiene una relación con el músico Calvin Harris- quiere ser conocida por su carácter positivo a pesar de cantar al desamor en muchos de sus temas; como en los dedicados a Harry Styles o John Mayer.

"No quiero que se me conozca como la reina del corazón roto. Quiero que se me conozca por tener una vida bonita, pero eso no significa que todo tenga que ser perfecto todo el tiempo. Hay belleza en los momentos buenos y en los malos. Quiero que se me conozca por ser una buena amiga, y por ser muy leal. No quiero ser del tipo de persona que mira a otros en esta industria de forma competitiva y que por eso acaba o sola o rodeada de gente que le grita todo el rato lo guapa y perfecta que es, y que es la reina en todo lo que hace. No tengo complejo de reina", declara Taylor en el número de junio de la edición estadounidense de la revista Elle.

A pesar de estar muy contenta con su situación personal, la estrella de la música dejó de creer hace mucho tiempo en los "finales de cuento de hadas", lo cual no impide que todavía tenga esperanzas de encontrar un amor duradero.

"Ahora entiendo mejor el hecho de que cuando estás encandilada piensas que esa persona lo hace todo perfecto y luego, si tienes suerte y se convierte en una relación de verdad, descubres que esa persona en realidad no es tan perfecta, pero aun así quieres pasar todos los días con ella", explicó Taylor.