Taylor Swift 'investigó a fondo' a sus fans antes de invitarles a su casa

El estrecho vínculo que Taylor Swift trata de compartir con sus admiradores no impidió que la cantante investigara a fondo las redes sociales de todas y cada una de las personas a las que invitó a su casa para un pase privado de su último disco, '1989', en un intento por averiguar a quién estaba permitiendo atravesar las puertas de su hogar y, sobre todo, si serían capaces de mantener en secreto la temática del disco hasta su lanzamiento.

"Quería que se tratase de algo muy secreto, así que lo que hicimos fue invitar a una serie de fans a los que yo había investigado a fondo en internet. Eché un vistazo a sus cuentas de Instagram, fijándome en cómo eran sus vidas, si tenían un perro o un gato adorable, y después le enviaba la información a mi equipo, que se encargó de realizar una lista con todas las personas que seleccioné. Así que se pusieron en contacto con ellos y les dijeron que tenían que estar en el aparcamiento de una iglesia a una hora determinada. Les dijeron que no podían darles más información, excepto que se trataba de algo relacionado con Taylor Swift. Requisaron sus móviles y les subieron a un autobús. No se dieron cuenta de qué iba la cosa hasta que llegaron a mi casa y empezaron a espiar a través de las ventanas. Entonces vieron un premio Grammy encima de laa mesa, fotografías de mis amigos... Y mientras tanto yo estaba escondida en la habitación espiándoles. No es un comentario que me favorezca precisamente, ¡me hace parecer muy siniestra!", explicó la joven estrella en el programa británico 'Chatty Man'.

El encuentro con 25 de sus admiradores acabó resultando una experiencia muy grata para Taylor, exceptuando el hecho de que algunos de ellos decidieran llevarse un "recuerdo" de casa de su ídolo, lo que por poco acaba con las existencias de jabón de la cantante.

"Creo que uno de los jabones desapareció. Uno de los invitados me dijo que no había jabón en el baño, y contesté: 'Si no queda es porque alguien lo ha cogido'. Así que decidí colocar un montón de jabones en miniatura en el baño, para que pudiesen llevárselos de recuerdo si querían. Así por lo menos no quedé como una persona poco limpia", bromeó Taylor.