Taylor Swift intentó disuadir a Kanye West de que no lanzara la canción en la que le insulta

La cantante Taylor Swift trató de disuadir a Kanye West para que no publicara su nueva canción, 'Famous' -en la que habla de mantener relaciones sexuales con ella además de atribuirse el mérito de haberla hecho famosa-, cuando el polémico rapero se puso en contacto con ella para pedirle que le ayudara a promocionar el tema.

"Kanye no llamó para pedirnos que le diéramos el visto bueno a la canción, sino para preguntarle a Taylor si quería publicar el single 'Famous' en su cuenta de Twitter. Ella rechazó la oferta y le intentó convencer de que no sacara una canción con un mensaje tan marcadamente misógino. Taylor no sabía que la letra decía exactamente: 'Hice famosa a esa z*rra'", aseguró el portavoz de Taylor a Billboard.

Kanye volvió a convertirse en el centro de la polémica este jueves después de presentar el controvertido single y su nuevo disco, 'The Life of Pablo', en el desfile de su marca Yeezy en el Madison Square Garden de Nueva York. Entre los asistentes al evento se encontraba la modelo Gigi Hadid, amiga íntima de Taylor, que no dudó en defender a la cantante a través de las redes sociales tras escuchar la canción.

"Mi asistencia a un evento no significa que esté de acuerdo con todo lo que dice la música que se está reproduciendo. Mis amigos saben que soy leal", escribió en su cuenta de Twitter.

En respuesta al aluvión de críticas que recibió tras el desfile, Kanye se ha defendido alegando que se puso en contacto con Taylor un mes antes de estrenar su sencillo para avisarle de que la letra del tema era una "broma" y para conseguir su aprobación, según informa el portal TMZ.

Taylor se vio envuelta en un conflicto con el rapero en 2009 -motivo que le lleva ahora a decir que él "la hizo famosa"- cuando este interrumpió el discurso de agradecimiento de la intérprete tras recibir el premio MTV al Mejor Videoclip Femenino para decir que Beyoncé, que también estaba nominada en esa misma categoría, se lo merecía más que ella.