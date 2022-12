Taylor Swift inspiró los guiones de 'Girls'

Haberse convertido en buenas amigas parece ser gratificante tanto en el plano personal como en el profesional para Lena Dunham (28) y Taylor Swift (24) puesto que después de conocerse las intenciones de la cantante de labrarse una trayectoria en la industria cinematográfica con la ayuda de su amiga productora, ahora es Lena Dunham quien confiesa haber aprovechado el talento musical de la joven Taylor para encontrar la inspiración que la ayudara a escribir sus guiones.

Tanto es así que la creadora de la serie 'Girls' no escatima en halagos cuando se refiere a la gran influencia que la música de la rubia ha tenido en su desarrollo profesional como guionista, incluso antes de llegar a hacerse amigas íntimas.

"Hace mucho que es mi amiga, era mi amiga en mi mente. Yo escuchaba sus canciones mientras escribía mi primera película, la primera temporada de 'Girls' y también la segunda, así que ella es, definitivamente, la banda sonora de muchos de mis sentimientos", explicó Lena a Entertainment Tonight.

Sin embargo, la buena relación que la cantante comparte con la exitosa productora contrasta con la tensión que parece existir entre la propia Taylor y su compañera de profesión Katy Perry, a quien podrían ir dirigidas las afiladas letras de 'Bad Blood', una de las canciones del álbum '1989' de la joven rubia. El origen de tal enemistad se debe a que podría haber sido Katy Perry la artista de identidad desconocida que habría intentado "sabotear" la gira mundial de la joven cantante contratando a sus bailarines.

"Soy sorprendentemente pacífica, no te creerías lo mucho que odio los conflictos. Así que ahora tengo que evitarla. Es incómodo, y no me gusta", confesaba Taylor a la revista Rolling Stone.

Sin embargo, Katy se encargó de negar dichas acusaciones desde el primer momento en que la polémica salió a la luz, desligándose por completo de la idea de haber pretendido arruinar el trabajo de su compañera.

"Ellos [los bailarines] fueron leales a Katy cuando llegó la hora de lanzar la gira 'Prism'. No se los robó. Taylor simplemente les dio trabajo durante el periodo que no estaban trabajando con Katy. [Ellos] pueden ser muy competitivos", afirmaba una fuente cercana a la cantante a la revista Us Weekly.