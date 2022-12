Taylor Swift hace gala de su amistad con Lorde y Lena Dunham

La amistad de Taylor Swift con la cantante neozelandesa Lorde (18) -cuyo verdadero nombre es Ella Yelich-O'Connor- y la actriz Lena Dunham (28), creadora de la exitosa serie 'Girls', se ha convertido en "lo más importante" para ella en estos momentos, ya que considera a ambas un modelo a seguir.

"[Lorde y Lena] son lo más importante para mí ahora mismo. Ella y Lena representan el tipo de mujer en que quiero convertirme. Puede que Ella y yo estemos en la misma industria, pero no nos vemos como otra cosa que no sea un par de buenas amigas. Me relaciono con chicas de carácter fuerte y que saben lo que quieren. Pero no nos vemos tan a menudo como nos gustaría porque trabajamos muy duro. Pero cuando por fin nos reunimos hace que merezca la pena la espera", aseguró la cantante de 24 años a la revista HELLO!

En la actualidad, Taylor está disfrutando de su elegida soltería, después de mantener relaciones sentimentales, entre otros, con el cantante de One Direction Harry Styles y el actor Jake Gyllenhaal. Disponer de más tiempo le ha permitido concentrarse en sus amigas. De hecho, ellas han sido las mejores guías y consejeras de la cantante durante sus experiencias en el mundo de la noche.

"Mis amigas me preguntaban si no estaba saliendo mucho, y hasta me decían que no saliera tanto. Hubo un tiempo en el que quise que dejaran de escribir sobre mis salidas nocturnas, así que dejé de salir", explicó a la publicación.