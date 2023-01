“Taylor Swift ha estado a mi lado en lo bueno y en lo malo”: Selena Gomez

"La conozco desde hace 10 años. Ha sido una de mis mejores amigas en lo bueno y en lo malo, siempre a mi lado. Toda su familia me ha apoyado y ella siempre ha estado ahí durante momentos cruciales de mi vida y mi carrera. Ella es conocida por asumir su historia personal y crear algo bonito de ello, y yo no estaba muy convencida de eso, pero siempre me ha animado a contar mi historia y a estar orgullosa de quien soy", ha contado en el programa 'Lorraine' de la cadena británica ITV hoy viernes.

Selena cree que la vulnerabilidad que desprende su nueva música muestra más su "fuerza" que sus debilidades.

"Creo que el inicio de mi carrera estuvo muy medido. No se me animaba a compartir la vulnerabilidad, lo crudo o el lado desorganizado. Creo que la definición de fuerza es ser vulnerable y honesto. Y eso no significa que tengas que decir: 'Soy fuerte, soy increíble. Mírame'. Puedes tener esos momentos pero no los tendrás a no ser que te digas: 'He estado destrozada. He sentido mucho alguna cosa y he metido la pata en muchas ocasiones, y me siento bien admitiéndolo'", ha añadido.