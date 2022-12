Tallulah, hija de Bruce Willis y Demi Moore, sufrió dismorfia corporal

Aunque hoy en día es la talentosa líder de un blog de moda, la hija pequeña de Bruce Willis y Demi Moore no siempre fue tan feliz con su aspecto físico. A sus 20 años, Tallulah Willis ha confesado que durante su adolescencia se le diagnosticó dismorfia corporal, un trastorno psicológico que produce en quienes lo padecen una imagen distorsionada de su cuerpo.

La joven bloguera desarrolló este síndrome por culpa, según dice, de la presión mediática que padeció su familia durante su niñez y adolescencia.

"Luché muchísimo de pequeña. Cuando tenía 13 años me diagnosticaron dismorfia corporal porque haber leído esos estúpidos periódicos de m****a me hacía sentirme fea. De hecho, me creía más lo que los extraños decían de mí que lo que me decía la gente que realmente me quería porque ¿cómo iban a ser honestas conmigo las personas que me querían?", confesó Tallulah en una vídeo-entrevista al portal StyleLikeU.

Vestir de manera provocativa, utilizar "pantalones muy cortos y sujetadores con relleno" y perder una cantidad considerable de peso, fueron las transformaciones físicas que Tallulah sufrió a causa de este trastorno y que, al contrario de lo que ella buscaba, le hacían sentir cada vez peor.

"Sentirme tan mal me llevó a vestirme enseñando las tetas, el culo y esas partes de mi cuerpo a las que yo prestaba más atención. Estaba atrapada en mi cuerpo. Dejé de comer y perdí muchísimo peso, llegué a quedarme en 43 kilos. Mis curvas desaparecieron, mi pecho se cayó como si se hubiera marchitado y me quedé sin figura. En ese momento, me sentía aún más enjaulada", reveló la joven.