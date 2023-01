Sylvester Stallone no disfruta hacerse cada vez más viejo

El actor Sylvester Stallone cambiaría en un abrir y cerrar de ojos la sabiduría y los conocimientos que ha adquirido en sus 69 años de vida a cambio de poder recuperar su juventud porque no disfruta lo más mínimo haciéndose viejo.

"Lo mejor de hacerse mayor es... nada. No hay nada bueno en hacerse viejo. Me gusta que cada día me olvido de algo nuevo. Es cierto que te beneficias de la sabiduría y creo que tu alma se hace un poquito más grande, y te vuelves más tolerante y más capaz de perdonar. Recuerdo a mi padre, que era un tipo muy duro, en su lecho de muerte. Sus últimas palabras para mí fueron: 'Aprende a perdonar. No estés siempre enfadado. Solo aprende a perdonar'. A mí me dejaron alucinado. Así que es cierto que tienes más sabiduría y aprendes que tienes que disfrutar del viaje mientras dura", reveló el intérprete en una entrevista al portal Deadline.

Debido a los años que ha pasado realizando sus propias escenas de acción, Sylverster Stallone padece ahora un fuerte dolor en las articulaciones y en los músculos.

"Lo peor de todo creo que es el dolor de espalda. Seguro que estabas esperando que dijera algo más profundo o filosófico... Y eso que no hablaré de ninguna parte más abajo, como las rodillas. Me voy a limitar al dolor de espalda", explicó.

Sin embargo, sí hay un aspecto de esta etapa de su vida que consigue emocionar al actor, y es poder interpretar una nueva variedad de personajes para explotar su talento interpretativo.

"Lo que quiero hacer realmente es prestar más atención a la gente cuando me presenta un proyecto que supone un desafío y que es adecuado para mi edad, me gustaría explorar ese camino. He tenido mucha suerte con las películas de acción, y eso ha sido muy gratificante... Me fijo en Clint Eastwood, que ha dejado el listón muy alto, y es un buen ejemplo de cómo puedes actuar y dirigir y hacer trabajos de calidad en la parte final de tu vida. Ese es mi objetivo".

Por: Bang Showbiz