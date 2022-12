Susan Sarandon desvela el lado deportista de Prince

Aunque el legendario Prince siempre se ha asegurado de mantener su vida privada alejada de los focos, su amiga Susan Sarandon ha creído conveniente compartir públicamente la gran destreza que tiene el intérprete en un deporte tan exigente como el tenis de mesa, una habilidad que solo es comparable a la poderosa técnica del también actor Jamie Foxx.

"A veces nos gusta reunirnos en estos clubes sociales que suelen tener mesas de ping-pong para los clientes, y pasamos el tiempo jugando e incluso organizando torneos para sacar nuestro lado más competitivo. Jamie Foxx, Edward Norton y Prince son muy buenos en esta disciplina, pero no sabría decirte quién es el mejor: probablemente habría que elegir entre Prince o Jamie", reveló la veterana actriz a la revista People.

Mientras que la estrella de cine solo trata de pasar un buen rato con sus amigos y raramente se "obsesiona" con la victoria, sus afamados compañeros tratan de demostrar en sus frecuentes reuniones que están dispuestos a hacer todo lo posible por hacerse con el triunfo final.

"Ya te digo que muchos de ellos exhiben su vena más profesional y dejan de lado la amistad para dejar claro que son los mejores, pero muy pocas veces me vas a ver a mí ponerme a su altura. Cuando trato de ser la mejor en algo, me pongo nerviosa y la presión me acaba venciendo", aseguró la extrovertida Susan en la misma entrevista.

La afición de Susan Sarandon al tenis de mesa -a diferencia de las motivaciones de sus colegas de profesión- se entiende realmente por la función socializadora que su práctica tiene en determinados ambientes, ya que en su opinión el ping-pong es muy útil para acercar a padres e hijos y, sobre todo, para sacar el máximo provecho a una cita romántica.

"Es un juego genial para personas de todas las edades. Los niños pueden vencer a sus padres y darse cuenta así de que no son perfectos. Y para aquellas parejas que quieren conocerse mejor, resulta un deporte mucho más entretenido que la idea de sentarse tranquilamente a beber unas cervezas mientras mantienen una aburrida conversación", concluyó.