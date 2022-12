Sofía Vergara le debe su éxito en 'Modern Family' a su tía.

La actriz Sofía Vergara no puede atribuirse enteramente el mérito de haber creado un personaje tan estereotipado y divertido como el de Gloria Delgado-Pritchett -papel que le lanzó a la fama de la mano de la serie 'Modern Family'-, ya que su interpretación en la pequeña pantalla no es más que un retrato exagerado de la personalidad y el acento de su propia tía, a quien "robó" incluso el nombre para dar vida a tan escandalosa latina.

"Cuando uno hace ciertos papeles suele inspirarse en otras personas. En este caso lo hice con mi tía. Pero ella no es tan chabacana ni tan escandalosa como la mujer que encarno en la serie. Para el nombre, los productores me pidieron alguno, haciendo hincapié en que no estuviera registrado en ninguna otra producción. En cuanto mencioné el de Gloria Delgado [mi tía] les gustó", declaró la colombiana al periódico El Heraldo.

Una vez encontrada la inspiración, el talento interpretativo de Sofía hizo el resto a la hora de crear un personaje que la ha hecho conseguir cinco nominaciones a los premios Emmy y ser la actriz mejor pagada de la televisión, con unos ingresos valorados en 37 millones de dólares, según la revista Forbes.

Pero curiosamente para la familia de la actriz lo más impresionante de toda esta historia no es la gran carrera que se ha labrado Sofía en la meca del cine, sino la exactitud con la que ha conseguido encarnar las maneras de la tía Gloria.

"En la serie, [el personaje de] Delgado es una copia de mi hermana Gloria, es como si fuera su doble. Lo que pasa es que ella exagera su forma de ser para darle más vida al personaje. Le da rienda suelta a su carácter, lo hace más temperamental", apuntó al mismo medio Hernando, tío materno de la intérprete.

Por: Bang Showbiz