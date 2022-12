Sofía Vergara deja boquiabierto a Joe Manganiello con sus comentarios sobre fútbol americano

Después de varios meses de romance Sofía Vergara todavía es capaz de sorprender a Joe Manganiello con sus divertidas ocurrencias, especialmente cuando se trata de comentar los partidos a los que tan aficionado es su novio, fiel seguidor de los Pittsburgh Steelers.

De hecho, el atractivo actor no pudo más que compartir en las redes sociales la conversación que mantuvo este domingo con la colombiana durante el último partido que enfrentó a su equipo favorito con los Cincinnati Bengals, para dejar bien claro que los conocimientos de su chica sobre cereales y fútbol americano no son demasiado amplios.

"Sofía: Me gusta el uniforme del otro equipo. Yo [Joe]: ¿Qué? Venga, por favor... Sofía: Sí, les hace parecerse al tigre de Corn Flakes [en referencia a la mascota que aparece en la caja de los cereales Frosties]", publicó Joe en su cuenta de Twitter para regocijo de sus fans, quienes enseguida calificaron las palabras de Sofía de "adorables" en los comentarios del tuit.

Aunque su afición por el fútbol americano no sea comparable a la de su pareja, Sofía siempre ha sido una seguidora de los New York Giants, algo que Joe está intentando cambiar a toda costa para reclutarla entre las filas de aficionados de sus queridos Steelers.

"Los New York Giants son mis favoritos, pero ahora alguien está intentando convencerme para que apoye a los Steelers. No he podido ver los partidos de los Giants esta temporada. [Joe] es un gran fan de los Steelers, así que cuando hay partido me hace verles y no puedo apoyar a los Giants", explicaba divertida Sofía en el programa de Ellen DeGeneres.