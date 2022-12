"Sobrevivir a un accidente ha sido lo más valiente que hecho en mi vida": Gloria Estefan

La estrella de la música todavía recuerda como si fuera ayer el aparatoso accidente de tráfico que sufrió en 1990, cuando un camión chocó frontalmente contra el autobús que la transportaba durante una gira musical por Estados Unidos.

Sin embargo, una vez superado el trauma que supuso el hecho de verse anclada a una silla de ruedas durante meses, ahora Gloria Estefan analiza la dramática experiencia desde un punto de vista positivo al alabar la fortaleza y valentía que la caracterizaron y que fueron determinantes para recuperarse por completo.

"Lo más valiente que he hecho en mi vida ha sido sobrevivir a la parálisis casi completa que padecí tras mi accidente de tráfico en 1990. Aunque tenía asumido que lo más probable es que no pudiera volver a andar nunca más, no dejé que esa idea pesimista me invadiera y perjudicara mi rehabilitación. Todos los días dedicaba unas seis o siete horas a hacer ejercicios para ir progresando lentamente, tratando de evitar lo que muchos ya dábamos por sentado: que iba a acabar en una silla de ruedas. Pero no quise darme por vencida y luché hasta el final", reveló la intérprete cubana al diario británico Daily Express.

La vitalidad que emana Gloria Estefan al transformar un suceso tan trágico en una positiva lección de vida también se pone de manifiesto cuando la cantante habla de una de las grandes aficiones de su tiempo libre: navegar por la costa de Miami. La sensación de libertad y de comunión con la naturaleza que ofrece adentrarse en alta mar motivó que la vocalista no se arrepienta del capricho más caro que ha comprado en su vida: su adorado barco.

"No hay mucha gente que sepa que soy excelente a la hora de navegar. Me encanta respirar la brisa del mar y perderme en la inmensidad del océano. Pero en realidad nunca me pierdo, porque tengo mi licencia de capitana en perfecto estado y lista para ser utilizada en cualquier momento. El problema es que mi barco es extremadamente caro de mantener: en el momento en que lo sacamos de su almacén, ya estamos perdiendo dinero", bromeó la diva del pop.

Además de salir a navegar cuando su apretada agenda se lo permite, Gloria admite que a veces no puede resistirse a ingerir algunos de los platos más calóricos de la cocina cubana, comidas que la cantante adora pero que siempre trata de evitar para cuidar la línea.

"No puedo resistirme a las delicias que tenemos en la gastronomía cubana, aunque sé que no son demasiado buenas para mi imagen. Debería tener más cuidado con lo que como, sobre todo debería evitar los fritos", aseguró.

Publicidad

Por: Bang Showbiz