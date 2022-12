Simon Cowell protagoniza escándalo, tendrá un hijo con la esposa de un amigo

Simon, espera la llegada de su primer hijo con la celebridad neoyorquina, quien actualmente está en proceso de divorcio con el productor de televisión y amigo del creador de programas de talento. "Él no quiere crear más dificultades de las que ya existen. Nada de esto es sencillo, pero desde luego no serviría de ayuda que Simon se involucrase en este momento", confesó una fuente al periódico Daily Mirror.

Cowell tendrá que mantenerse alejado de la mujer mientras ella soluciona los trámites de su separación y por eso asistió el fin de semana a un concierto para alejarse del escándalo y los medios. "Simon estaba más callado de lo habitual, claramente tiene muchas cosas en la cabeza. Fue hasta Las Vegas para sorprender a los chicos de One Direction, con los que estuvo hablando después de la actuación. Ellos le gastaron alguna broma y Simon también les dijo en tono irónico que no siguieran su ejemplo y que no dejaran embarazada a ninguna chica. Él intentó poner buena cara, pero realmente está mal. Todo esto le ha dolido. Por el momento solo quiere alejarse de todo y tener algo de tiempo libre", añadió la fuente.

Al parecer el anuncio de paternidad reveló una historia de infidelidades protagonizada por Lauren. Según allegados la celebridad no tenía intenciones de quedar embarazada ni de exponer su aventura extramatrimonial, porque años atrás los médicos le habían asegurado que no volvería a ser madre.

"Lauren y Simon no tenían ni idea de que su aventura podría salir a la luz con tanta facilidad. No utilizaban protección durante sus noches de pasión porque Lauren estaba convencida de que ya no podía quedar embarazada. Sus doctores le habían confirmado hace mucho que sería casi imposible que volviera a tener hijos debido a su tendencia a sufrir abortos espontáneos. La llegada del bebé ha surgido de forma totalmente imprevista, y ha expuesto ante la opinión pública ciertas cosas que debían haber quedado en secreto", aseguró al diario The New York Post una fuente cercana a Lauren Silverman.

"El único miedo que siente Lauren es que pueda perder el niño y acabe quedándose completamente sola, sin marido y sin hijos. Andrew está decidido a hacerse con la custodia del hijo de 7 años que tienen en común y va a luchar hasta el final para demostrar que Lauren no sería capaz de ofrecer un ambiente de estabilidad al pequeño", añadió.

Cowell está decidido a responder por su primgenito y por ello le dará a su amante 4.60 millones de dólares al año para la manutención del pequeño durante los 21 primeros años de su vida.

"Simon quiere asegurarse de que cumple sus deberes como padre, además de resolver cuanto antes este episodio tan comprometido. Por eso se ha dado tanta prisa a la hora de poner una cifra exacta e inamovible a su contribución económica para la manutención, ya que así se libra de situaciones imprevistas que puedan darse en el futuro. Por el momento, le une una relación muy buena con Lauren, pero Simon sabe que el dinero cambia a la gente y que en cualquier momento todo podría descontrolarse. Él se va a encargar de que no sea así", añadió la fuente al diario Daily Star.