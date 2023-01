¡Sigue creyendo en el amor! Gary Oldman se ha casado por quinta vez

Ni cuatro divorcios han conseguido acabar con la fe en el amor de Gary Oldman, que hace unas semanas contrajo matrimonio por quinta vez con la escritora Gisele Schmidt en una íntima ceremonia celebrada en la casa de Los Ángeles de su mánager Doug Urbanski, según informa el portal Page Six.

Poco después, la pareja realizó su primera aparición como marido y mujer, cuando aún nadie sabía que habían cambiado su estado civil, en la alfombra roja del Festival de Cine de Toronto.

Gary y Gisele comenzaron su romance después de que él se separara de su cuarta mujer -Alex Edenborough- tras conocerse aparentemente cuando ella escribió sobre su trabajo en el séptimo arte. El primer matrimonio del actor, con la actriz Lesley Manville -madre de su hijo mayor, Alfie (28)-, duró únicamente dos años, hasta 1989, y en el 90 volvió a pasar por el altar con otra intérprete, Uma Thurman, aunque su unión llegó a su fin en 1992. Cinco años después, volvió a casarse con la fotógrafa Donya Fiorentino, con quien tuvo a sus hijos Gulliver y Charlie, pero una vez más acabó divorciándose en 2001. Junto a Alex Edenborough compartió siete años de su vida, convirtiéndose así en su relación más longeva, antes de que ambos optaran por seguir caminos separados en 2015 alegando que su diferencia de edad había jugado un papel clave en el deterioro de su amor, pero no del cariño mutuo que se tenían y que les permitió separarse como amigos.

En el pasado, la estrella de cine ha reconocido que sus fracasos sentimentales son algo de lo que no se siente nada orgulloso, especialmente al considerar que fueron en gran parte culpa suya al no estar preparado para comprometerse en su juventud. Sin embargo, no ha perdido nunca la esperanza de que sus errores pasados le hayan servido para aprender, según explicaba él mismo cuando aún estaba casado con su cuarta mujer.

Por: Bang Showbiz