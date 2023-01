Sienna Miller sabe cómo conseguir que su hija coma sano

La actriz Sienna Miller se ha convertido en toda una experta en el arte de camuflar las verduras entre salchichas y otros alimentos menos saludables en los platos que le prepara a su hija Marlowe (3), fruto de su fallida relación con Tom Sturridge.

"He acabado siendo una experta escondiendo las verduras entre las salchichas para mi hija de 3 años. Come brócoli, palitos de pescado, puré de patata y pasta. El kétchup siempre es un buen recurso cuando se pone problemática", explicó la actriz al suplemento The Dish.

Desde que se convirtió en madre, la vida de la intérprete ha dado un giro radical que ha afectado también a su forma de trabajar.

"He evaluado mucho las cosas desde que tuve a mi hija. Ahora trabajo más duro para prepararme para las audiciones y me comporto de forma más madura y estoy más centrada a la hora de abordar las cosas", añadió.

Este año no ha sido el mejor para Sienna, que puso punto final a la relación con el padre de su hija el pasado mes de julio.

"Ha resultado un poco abrumador últimamente, con todas las cosas que están pasando. Todo está cambiando. Ha sido un año de mi*rda y maravilloso al mismo tiempo. Siento que cuando las cosas te van muy bien en un campo, puede resultar difícil compaginarlo todo, y me parece que en el trabajo me va muy bien", revelaba Sienna en la edición británica de la revista Vogue.